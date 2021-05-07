مواطنون للسيسي: "فك الحظر شوية يا ريس".. والرئيس: "الكمامة فين؟" (فيديو)
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(مصراوي):
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من المواطنين خلال جولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، اليوم الجمعة.
وأثناء الجولة التفقدية التقى المسؤولين بعدد من مواقع العمل بشأن سير الخطوات التنفيذية الراهنة، وبعدما انتهى من حديثه معهم، وجه أحدهم بإحضار المواطنين الذين كانوا يقفون في محيط أماكن تواجده، قائلًا: "هات لي الناس دي".
وقال عدد من المواطنين: "فك الحظر شوية يا ريس"، ورد الرئيس: "فين الكمامة".
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