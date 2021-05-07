مواطن للسيسي: "والنبي عايز شقة".. والرئيس: "من عيني" (فيديو)

08:09 م الجمعة 07 مايو 2021
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(مصراوي):

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من المواطنين خلال تنفيذه جولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، اليوم الجمعة.

وأثناء الجولة التفقدية التقى المسؤولين بعدد من مواقع العمل بشأن سير الخطوات التنفيذية الراهنة، وبعدما انتهى من حديثه معهم، وجه أحدهم بإحضار المواطنين الذين كانوا يقفون في محيط أماكن تواجده، قائلًا: "هات لي الناس دي".

وتحدث أحد المواطنين الذي كان يقف مع طفليه إلى الرئيس، قائلًا: "اتمنيتها من ربنا"، ورد الرئيس السيسي بأن سأل الطفلين عن اسميهما، وتبين أن الأول اسمه عمر والثاني اسمه ياسين.

وتحدث سائق إلى الرئيس السيسي: "بحيي الجيش المصري والناس دي شغالة 100 100، وأنت ربنا يديك الصحة، بس عاوز شقة والنبي يا باشا"، ليرد الرئيس: "من عيني"، ووجه حديثه إلى مساعديه: "خدوا بياناته".

الفيديو..

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي أعمال تطوير الطرق الجيش المصري

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