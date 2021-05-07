حدث في 8 ساعات| آخر توقيت لمرور الصاروخ الصيني فوق مصر.. وموعد انخفاض الحرارة

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث تفقد السيسي تطوير منطقة شرق القاهرة،والبحوث الفلكية تكشف آخر توقيت لمرور الصاروخ الصيني بالأجواء المصرية، والسكة الحديد تعدل مواعيد القطارات.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي