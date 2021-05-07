حدث في 8 ساعات| آخر توقيت لمرور الصاروخ الصيني فوق مصر.. وموعد انخفاض الحرارة

07:00 م الجمعة 07 مايو 2021
حدث في 8 ساعات| آخر توقيت لمرور الصاروخ الصيني فوق مصر.. وموعد انخفاض الحرارة

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث تفقد السيسي تطوير منطقة شرق القاهرة،والبحوث الفلكية تكشف آخر توقيت لمرور الصاروخ الصيني بالأجواء المصرية، والسكة الحديد تعدل مواعيد القطارات.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي

الحكومة بطاقات الرقم القومي جوازات السفر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مصطفى مدبولي المعهد القومي للبحوث الفلكية الصاروخ الصيني

الخبر التالى:

مواطن للسيسي: "والنبي عايز شقة".. والرئيس: "من عيني" (فيديو)

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 234015

    عدد المصابين

  • 175117

    عدد المتعافين

  • 13714

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 156666947

    عدد المصابين

  • 134022990

    عدد المتعافين

  • 3268875

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي يتفقد بعض الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا