الأرصاد تكشف توقعات طقس أول أيام عيد الفطر

04:28 م الجمعة 07 مايو 2021
الأرصاد تكشف توقعات طقس أول أيام عيد الفطر

الطقس

كتب – أسامة علي:

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال إجازات عيد الفطر المبارك.

وبحسب حسابات فلكية أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أظهرت أن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1442هـ (أول أيام عيد الفطر المبارك) سيوافق يوم الخميس 13 مايو المقبل، وعدة الشهر ستكون 29 يومًا.

وقال الخبراء، لمصراوي، إنه يسود طقس الخميس 13 مايو "أول أيام عيد الفطر" معتدل على القاهرة وحتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد .

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد، أنه تكون درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية على القاهرة و الوجه البحري، وتتراوح درجة الحرارة مابين 35 – 36 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة على جنوب الصعيد بين 39 – 40 درجة مئوية.

ونصح خبراء هيئة الأرصاد، عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، مع تناول الملابس القطنية، وذلك لتفادي آثار ارتفاع الحرارة

عيد الفطر الطقس هيئة الأرصاد الجوي المعهد القومي للبحوث الفلكية

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