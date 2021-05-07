السيسي يتفقد بعض الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

04:12 م الجمعة 07 مايو 2021
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كتب - محمد سامي:

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، بجولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة عدلى منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الأنفاق والتي تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وأفريقيا وتشمل على محطات مترو أنفاق، وقطار مكهرب، وسكة حديد، وحافلات النقل الجماعي الحديثة، وملحق بها مركز صيانة لعربات وجرارات مترو الانفاق بمساحة ٦٥ فدان.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد محور المستشار عدلي منصور الذي تم إنشاوه بعرض ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه ويشتمل على ١١ كوبرى للسيارات والمشاه، ليكون شرياناً مرورياً جديداً يتكامل مع شبكة طرق الإسماعلية الصحراوي وبلبيس وشرق القاهرة، ويربط مع محور محمد العصار عند كوبري مسطرد ليصل الى مناطق غرب وشمال القاهرة، من خلال محاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة، وطريق الإسكندرية الصحراوي.

وناقش الرئيس المسئولين بعدد من مواقع العمل بشأن سير الخطوات التنفيذية الراهنة، وشدد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات بالمواصفات الفنية والهندسية العالية.

وتوقف الرئيس ليتحدث مع عدد من المواطنيين، وهنأهم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، كما استمع إلى آرائهم، وأحوالهم المعيشية.

الرئيس السيسي محاور شرق القاهرة جولة السيسي مشروعات الطرق

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