البحوث الفلكية يكشف ساعة سقوط الصاروخ الصيني

03:13 م الجمعة 07 مايو 2021
البحوث الفلكية يكشف ساعة سقوط الصاروخ الصيني

الصاروخ الصيني

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور شفيق كحيل، باحث بمعمل أبحاث الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن كل التوقعات تشير إلى سقوط الصاروخ الصيني في تمام الساعة 12 مساء يوم 8 مايو أو 9 مايو 2021، وقد يتعدى ذلك التاريخ لأن الصاروخ ما زال في مداره.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي "أون لاين"، للمعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي، لكشف آخر تطورات الصاروخ الصيني.

وأوضح كحيل أن توقيت سقوطه يتوقف على معدل فقدانه كتلته خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن المياه تغطي أكثر من 70% من سطح كرة الأرض، وبالتالي هي نفسها نسبة سقوطه في المياه.

ومن المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني Long March 5B الذي تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام القادمة، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخوله الغلاف الجوى للأرض يوم 9 مايو المقبل.

كان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كشف تفاصيل تداول المواقع العالمية و الخاصة بالأقمار الصناعية خبر خروج الصاروخ الصيني Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة؛ مما أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء، موضحا أن هذا الصاروخ تم فقدان السيطرة عليه، وهو في محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية.

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