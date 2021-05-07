انخفاض 5 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

كتب – أسامة علي:

كشف خبراء هيئة الأرصاد عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الماضية.

وقال خبراء الأرصاد لمصراوي، إن موجة الطقس الحار مستمرة خلال يومي السبت والأحد المقبلين، وتسجل القاهرة 41 درجة مئوية.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض تدريجيا بمعدل 5 درجات مئوية بدءا من يوم الاثنين المقبل، حيث تسجل القاهرة نحو 36 درجة مئوية.

وأوضح الخبراء، أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط وشمال الصعيد.

ونصح خبراء هيئة الأرصاد، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، مع تناول الملابس القطنية، وذلك لتفادي آثار ارتفاع الحرارة.