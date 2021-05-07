البابا تواضروس ينعى هاني كميل مدير الديوان البابوي
كتب- مينا غالي:
نعى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ببالغ الأسى الدكتور هاني كميل، ويذكر له عمله بكل إخلاصٍ وتفانٍ أثناء خدمته، مديرًا للديوان البابوي، ويطلب لنفسه البارة النياح والراحة في فردوس النعيم، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لأسرته المباركة ولكل محبيه.
ورحل أمس الخميس، مدير الديوان البابوي الدكتور هاني كميل عضو المجلس الملي العام، عن عمر قارب سبعين عاما، بعد حياة حافلة بالخدمة الكنسية والعمل الاجتماعي.
ومدير الديوان البابوي الراحل المولود يوم ٩ سبتمبر ١٩٥١، حاصل على بكالوريوس الصيدلة وعين معيدًا ثم ترك السلك الأكاديمي ليعمل في القطاع الخاص، ويتولى منصب مدير مصنع إحدى شركات الأدوية.
وعلى المستوى الكنسى، كان عضوًا في المجلس الملي العام وتولى منصب مدير الديوان البابوي، مطلع عام ٢٠١٥.
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