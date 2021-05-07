حدث ليلاً| 6 قرارات جمهورية جديدة.. وواشنطن تكشف موعد سقوط الصاروخ الصيني التائه

كتب - عاطف مراد:

شهدت ليلة الخميس والساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

يظهر في غضون دقائق.. 3 خطوات لرؤية الصاروخ الصيني

قال المهندس ماجد أبوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إنه أصبح بالإمكان مراقبة وحدة (تيانهي-1) الجزء الرئيسي ضمن مشروع محطة الفضاء الصينية الجديدة وهي تعبر السماء أثناء دورانها حول الأرض، إضافة إلى الصاروخ الخارج عن السيطرة (لونج مارش 5 B)، حيث يمكن رؤية كلا الجسمين بسهولة بالعين المجردة."

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بدأت الآن.. تفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد إغلاق المحال والمولات بسبب كورونا

بدأت الآن، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس، تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التي سيتم تطبيقها لمدة أسبوعين، حتى 21 مايو وهي:

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30 شهابًا في الساعة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر بعد منتصف الليل

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة وغدا الجمعة.

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وزيرة الصحة تشارك في الحوار الدولي حول "مبادرة النظم الصحية المرنة المناخ"

شاركت الدكتورة هالة زايد، ?وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، في اجتماع منظمة الصحة العالمية للحوار الدولي لـ "مبادرة النظم الصحية المرنة للمناخ" وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وعدد من وزراء الصحة والبيئة بمختلف دول العالم ومسئولي منظمة الصحة العالمية.

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"المصريين في الخارج" يؤكد مساندته للقيادة السياسية في أزمة سد النهضة

عقد الاتحاد العام للمصريين في الخارج ندوة عبر منصة زووم بعنوان تحديات الوطن ودور المصريين في الخارج في شرح أبعادها للمجتمع الدولي.

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توجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء في تونس

استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

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السيسي يطلع على مشروعات تطوير قناة السويس ونتائج تحقيقات السفينة "إيفرجيفن"

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

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بعد زيارة المبعوث الأمريكي.. هل تشهد مفاوضات سد النهضة تقدما جديدا قبل الملء الثاني؟

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، "جيفري فيلتمان"، المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري والسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين.

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وفاة مسؤول بوزارة الصحة إثر إصابته بفيروس كورونا

توفي الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

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بيان جديد.. الحكومة تحسم الجدل بشأن فرض حظر التجوال وإغلاق الطرق

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تم تداوله بشأن فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إجراءات مشددة تطبقها الدولة خلال الأسبوعين القادمين منها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل وإغلاق كافة المحال من الخامسة مساءً وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وغيرها.

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الرئيس السيسي يصدر 6 قرارات جمهورية جديدة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من القرارات الجمهورية ونشرتها الجريدة الرسمية في عددها اليوم الخميس وجاءت القرارات:

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حبس وغرامة.. أبرز بنود قانون الوظائف العامة

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاحد المقبل ، تقرير لجنة القوي العاملة عن مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة ، والذي انتهت اللجنة من مناقشته الاسبوع الماضي .

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تحسين اجور الاطباء وتعديلات رسوم الشهر .. تعرف علي اجندة البرلمان خلال الاسبوع المقبل

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدم من النائب مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إدارة منظومة تقنين وضع اليد على أملاك الدولة.

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رسالة جديدة من الصحة للمواطنين بشأن اللقاح.. وتصنيع 60 مليون جرعة الشهر المقبل

قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الشهر المقبل سيشهد تصنيع مصر لأول جرعات من لقاح كورونا تصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني، موضحًا أنه جرى تدشين عدد من مراكز التطعيمات العملاقة، بحيث تمكن من تطعيم عدد كبير من المواطنين في الوقت نفسه.

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واشنطن تكشف موعد سقوط الصاروخ الصيني التائه وتكشف نيتها حول توجيه ضربة له

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تراقب عن كثب حركة الصاروخ الذي فقدت الصين السيطرة عليه في الفضاء، والمتوقع أن يدخل الغلاف الجوي في 8 مايو الجاري، ليسقط في مكان لا يُتوقع تحديده إلا قبل سقوطه بساعات قليلة.

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رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن "سعادته البالغة" لمغادرة القوارب الفرنسية جيرسي

أكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، مغادرة قوارب الصيد الفرنسية التي أحاطت بجزيرة جيرسي البريطانية، وأعرب عن "سروره الشديد" لهذا التطور.

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سفارات أمريكا ودول أوروبية في ليبيا تعرب عن أهمية الإعداد للانتخابات

أعربت سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة في ليبيا، في بيان مشترك عن أهمية دعم المؤسسات للتجهيز للانتخابات في ليبيا في وقتها المحدد، حسبما أفاد موقع السفارة الامريكية في ليبيا.

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مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا في عملية للشرطة في ريو دي جانيرو

ذكرت وسائل إعلام محلية برازيلية أن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق النار خلال عملية للشرطة ضد عصابة إجرامية منظمة في ريو دي جانيرو اليوم الخميس.

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منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة جديدة لكورونا في أفريقيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن تباطؤ حملات التطعيم ضد مرض كوفيد-19، وظهور سلالات جديدة، يزيد من خطر حدوث موجة جديدة من الإصابات في أفريقيا.

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وسائل إعلام: إصابة رئيس المالديف السابق بتفجير خارج منزله

أفادت وسائل إعلام محلية في جزر المالديف بأن الرئيس السابق للبلاد محمد نشيد تعرض لإصابات مختلفة نتيجة تفجير وقع خارج منزله.

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ماكرون يؤيد تماماً رفع الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا لجعلها فائدة عالمية

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس 05/06 عن "تأييده التام لرفع الملكية الفكرية" عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بعد أن كان متحفظا حتى الآن، غداة إعلان للرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا المعنى.

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رئيس الموساد الإسرائيلي يزور البحرين لمناقشة التعاون بين الجانبين

زار مملكة البحرين اليوم الخميس، السيد يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، وكان في استقباله سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل، رئيس جهاز المخابرات الوطني، وسعادة الشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة، رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية.

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وكالة الفضاء الأوروبية تتوقع دخول حطام الصاروخ الصيني المجال الجوي للأرض الأحد المقبل

توقعت وكالة الفضاء الأوروبية اليوم الخميس، دخول حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة إلى الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى يوم الأحد المقبل في الساعة 0731 بتوقيت جرينتش - ولكن زائد أو ناقص نحو 18 ساعة. وشددت الوكالة على أن جميع التنبؤات مشكوك بها بدرجة كبيرة.

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