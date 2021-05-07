​هل تُنبئ درجات الحرارة الحاليّة بصيف أكثر سخونة؟ الأرصاد توضح

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز إدارة التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة الحالية التي تشهدها البلاد حالياً لا تنبئ بسخونة موسم الصيف المقبل بشكل أكبر، وارتفاع درجات الحرارة الحالية ليس شرطًا في ذلك؛ لأن النصف الثاني من فصل الربيع الذي تشهده البلاد حالياً يتسم بدرجات حرارة مرتفعة، وتصل لأن تكون أكثر من فصل الصيف ذاته، بجانب اختلاف توزيعات الضغط بدرجات مختلفة.

وأشار "شاهين" إلى أن العامل الرئيسي الذي تتأثر به البلاد خلال فصل الصيف هو نسب الرطوبة.

وتعرضت البلاد، منذ أيام، لارتفاع في درجات الحرارة، ومن المقرر أن تنخفض الجمعة بشكل نسبي، على أن تعاود الارتفاع مرة أخرى يومي السبت والأحد المقبلين.