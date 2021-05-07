​​برلماني يشيد بقرارات الحكومة للسيطرة على كورونا: "احترافية وعلمية"

أشاد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بقرارات الحكومة الأخيرة لمواجهة فيروس كورونا، والمقرر تطبيقها اليوم الخميس لمدة أسبوعين، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع الأزمة باحترافية وعملية من خلال السيطرة على الجائحة دون الإضرار بمصلحة المواطنين واقتصاد الدولة.

وأوضح البرلماني، في بيان له، أن الغلو في تطبيق الإجراءات أو القرارات الاحترازية قد يكلف الدولة والمواطن الكثير على عكس القرارات العملية المدروسة القابلة للتطبيق، والتي تكون الحل الأمثل في مواجهة مثل هذه الأزمات، مدللا على ذلك بالغرامة الفورية للغير ملتزمين بارتداء الكمامة والتي طبقتها الحكومة منذ بداية العام الجاري.

وتابع: "الغرامة الفورية كانت 50 جنيهًا وكان لها أثر كبير في التزام المواطنين بارتداء الكمامة على عكس الغرامة السابقة والتي كانت تقدر بـ4000 جنيها لكنها لم تحقق النتيجة المطلوبة في التزام المواطنين بارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية".

وأشاد النائب بمرونة مجلس الوزراء ولجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في التعامل مع الجائحة والسيطرة على انتشار الفيروس حتى الآن مقارنة بالعديد من الدول، مناشدا المواطنين الالتزام بقرارات الحكومة الاحترازية بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وحظر التجمعات والفعاليات لحين انتهاء الموجة الحالية.

وجاءت قرارات رئيس الوزراء، التي أعلن عنها في المؤتمر الصحفي، أمس الأربعاء، والمقرر تطبيقها اليوم لمدة أسبوعين قابلين للتجديد كالآتي:



- غلق المطاعم والكافيهات من 9 مساءا و متاح خدمة الدليفري فقط بعد الساعة التاسعة.

- حظر الاجتماعات والمؤتمرات والحفلات والأفراح وما مثل ذلك.

- إجازة عيد الفطر المبارك من الأربعاء القادم 12 مايو حتى الأحد 16 مايو، مع مراعاة الغلق الكامل للمنشآت العامة وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات.

- صلاة العيد يتم التعامل معها مثل صلاة الجمعة مع حظر اصطحاب الأطفال أثناء الصلاة.

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