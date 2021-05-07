برلماني يكشف تفاصيل حلقة نقاشية لبعثة مصر بالأمم المتحدة حول قانون الجمعيات الأهلية

شارك النائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس في حلقة نقاشية حول قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية، نظمتها البعثة الدائمة لمصر في الأمم المتحدة بجنيف عبر تقنية زووم.

وشارك في الحلقة النقاشية السفير إيهاب جمال الدين رئيس البعثة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومجموعة كبيرة من سفراء دول العالم بجنيف، ومجموعة من منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية الفاعلة.

وأكد عبدالعزيز في كلمته أن تنظيم هذا النقاش يجمع بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك مجلس النواب يعكس رغبة وإرادة حقيقية لنستمع إلى بعضنا بعضا من أجل أن يؤدي الحوار إلى مزيد من دور كبير للمجتمع المدني ليكون شريكًا حقيقيًا في التنمية مع الحكومة، وأكد أن القانون الجديد 149 لسنة 2019 هو نقلة للأمام نحو دور فعال للمجتمع المدني فنحن في مرحلة جديدة تستهدف تحول ديمقراطي حقيقي، وما يهمنا في مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان أن نرى التطبيق الأفضل للقانون ليحقق ضوابطه من ناحية وكذلك ليستفيد المجتمع المدني من مميزاته، وأن مجلس النواب سيقوم بدوره بكل تأكيد في الرقابة على تطبيق ممارسة القانون على الأرض من جانب الحكومة تطبيقا يتفق مع مميزات القانون وتسهيلاته.

وطالب عبدالعزيز منظمات المجتمع المدني بتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون، موضحًا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تستمع دائمًا لوجهات نظر كل الأطراف سواء من الحكومة أو من المجتمع المدني، وبالأخص المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.