جولة تفقدية لمحافظ الجيزة للتأكد من الالتزام بمواعيد الإغلاق الجديدة (صور)

11:40 م الخميس 06 مايو 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة مسائية في أحياء العمرانية والطالبية والهرم للتأكد من التزام المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية بتنفيذ المواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا بأن يكون موعد الإغلاق في تمام الساعة التاسعة مساءً، اعتبارًا من اليوم الخميس 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو من نفس الشهر.

يرافقه خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة ورئيس جهاز التفتيش وهيئة النظافة ورؤساء الأحياء المختصة.

أحمد راشد جولة تفقدية محافظ الجيزة مواعيد الإغلاق الجديدة إدارة أزمة كورونا فيروس كورونا

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