سفير أذربيجان بالقاهرة ورئيس دار الأوبرا يفتتحان معرض "خاري بلبل"

(مصراوي):

افتتح سفير أذربيجان بالقاهرة تورال رضاييف، ورئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر، معرض "خاري بلبل"؛ بمشاركة أكثر من 20 فنانًا أذربيجانيًا بلوحات فنية متميزة.

وذكر بيان لسفارة أذربيجان بالقاهرة، اليوم الخميس، أن المعرض - المقام في قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية يضم أكثر من 30 لوحة، مؤكدًا أنه سوف يستمر حتى يوم غد الجمعة.