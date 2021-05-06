سفير أذربيجان بالقاهرة ورئيس دار الأوبرا يفتتحان معرض "خاري بلبل"

11:38 م الخميس 06 مايو 2021
سفير أذربيجان بالقاهرة ورئيس دار الأوبرا يفتتحان معرض "خاري بلبل"

تورال رضاييف سفير أذربيجان بالقاهرة

(مصراوي):

افتتح سفير أذربيجان بالقاهرة تورال رضاييف، ورئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر، معرض "خاري بلبل"؛ بمشاركة أكثر من 20 فنانًا أذربيجانيًا بلوحات فنية متميزة.

وذكر بيان لسفارة أذربيجان بالقاهرة، اليوم الخميس، أن المعرض - المقام في قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية يضم أكثر من 30 لوحة، مؤكدًا أنه سوف يستمر حتى يوم غد الجمعة.

تورال رضاييف سفير أذربيجان بالقاهرة دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر معرض خاري بلبل

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