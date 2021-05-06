محافظ القاهرة يشيد بامتثال أصحاب المحال التجارية لقرار الإغلاق في التاسعة مساء
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كتب- محمد نصار:
تصوير- أحمد جمعة:
نفذ خالد عبد العال محافظ القاهرة وأشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة جولة تفقدية مساء اليوم الخميس لمتابعة التزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق بمناطق ميدان الأوبرا والعتبة وشارع الأزهر ومنطقة الحسين.
وأشاد محافظ القاهرة بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة بمعظم أحياء العاصمة لقرار غلق المنشآت التجارية والترفيهية والمطاعم فى
تمام الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا اعتباراً من اليوم الخميس وحتى 21 مايو من نفس الشهر ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وناشد محافظ القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الإلتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة.. مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار سيعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة.
وطالب المحافظ المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات حرصًا على صحتهم.
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