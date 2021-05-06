قبل مناقشته في البرلمان.. تعرف على تعديلات قانون الحكومة لشغل الوظائف العامة

11:19 م الخميس 06 مايو 2021
قبل مناقشته في البرلمان.. تعرف على تعديلات قانون الحكومة لشغل الوظائف العامة

مجلس النواب

(مصراوي):

يناقش مجلس النواب بجلسته العامة الأسبوع المقبل، المشروع المقدم من الحكومة فيما يخص وضع بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يهدف لوضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه.

وبحسب تعديلات اللجنة المختصة من القوى العامة والتشريعية بمجلس النواب فإن القانون يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال

التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.

ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.

كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

وذلك كله طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مجلس النواب الوظائف العامة تعاطي المواد المخدرة الجهاز الإداري للدولة

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