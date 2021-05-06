​القوى العاملة: إنهاء إجراءات مصري يطلب عودته لأرض الوطن من السعودية

10:51 م الخميس 06 مايو 2021
​القوى العاملة: إنهاء إجراءات مصري يطلب عودته لأرض الوطن من السعودية

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في حل مشكلة مواطن مصري بمساعدته في إنهاء إجراءات خروجه من المملكة وعودته إلى أرض الوطن.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بعد استيفاء إقرار مخالصة بمستحقاته المالية التي تم تجميد طلبه بسببها.

ووجه وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي بالرياض باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول العامل أحمد محمد سعيد على تأشيرة خروج نهائي من المملكة، وذلك بعد أن رصد المكتب فيديو لأحد المواطنين المصريين يرفع استغاثة لرئيس الجمهورية للمساعدة في عودته إلى أرض الوطن، في إطار المتابعة اللحظية لمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتتبع اخبار الجالية المصرية على المواقع الإلكترونية.

وكشف الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، في تقرير عاجل للوزير، عن قيام المكتب بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي بجدة لحل هذه الشكوى، حيث تبين أن المواطن المصري المذكور تقدم بطلب خروج نهائي وتم تحويل طلبه من جده للرياض نظرا لتبعيته إلى مكتب عمل الرياض، ونظرا لعدم استيفاء إقرار مخالصة بمستحقاته المالية تم تجميد الطلب.

وعلى الفور، توجه مكتب التمثيل العمالي، لمكتب عمل الرياض وتم إنهاء إجراءات الخروج النهائي له بعد توقيعه على المخالصة وإرسالها بالإيميل من مكتب التمثيل العمالي بجدة، وتم حصول المواطن المصري أحمد محمد سعيد على تأشيرة خروج نهائي وتم إبلاغه بها.

وقدم المواطن المصري الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان على الاستجابة السريعة من قبل مكتبي التمثيل العمالي بالرياض وجدة على رعايتهم للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها.​

محمد سعفان القوى العاملة القنصلية العامة المصرية بالرياض

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