الحجر الصحي يكتشف راكبًا هنديًا مصاب بـ"كورونا" فور وصوله إلى مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

بدأت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، استخدام جهاز لكشف الركاب المصابين بفيروس كورونا، ونجح الجهاز في اكتشاف راكب هندي مصاب فور وصوله على الخطوط القطرية، وقررت السلطات إعادته على نفس الرحلة التي وصل عليها.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تقرر الاستعانة بأحدث الأجهزة لاكتشاف الفيروس، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار الفيروس، وتقرر بدء التطبيق علي الركاب القادمين من الهند ودول أمريكا الجنوبية، حيث يصل الركاب عن طريق رحلات الترانزيت، بسبب توقف الرحلات المباشرة مع الهند، كما لا توجد رحلات مباشرة مع دول أمريكا الجنوبية.

وتابعت المصادر إن أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم جسيم مدير الحجر الصحي، ببدء تشغيل الجهاز على الركاب القادمين من الهند عن طريق الخطوط القطرية، وتبين إصابة راكب هندي "29 عامًا" بالرغم من حمله تحليل pcr سلبي، إلا أن أطباء الحجر الصحي أخذوا مسحة منه ووضعها على الجهاز الجديد، وبعد 10 دقائق تبين أنه مصاب بالفيروس، وعلى الفور تم عزله في إحدى صالات المطار، وإعادته على نفس الرحلة التي وصل عليها.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات الحجر الصحي بالمطار، أبلغت جميع شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي بضرورة إخطارها بأسماء الركاب القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس المتحور تسهيلًا للإجراءات.