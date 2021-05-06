بدأت الآن.. تفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد إغلاق المحال والمولات بسبب كورونا

09:07 م الخميس 06 مايو 2021
بدأت الآن.. تفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد إغلاق المحال والمولات بسبب كورونا

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت الآن، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس، تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التي سيتم تطبيقها لمدة أسبوعين، حتى 21 مايو وهي:

- إغلاق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء مع السماح باستمرار خدمة الديليفري.

- استمرار إغلاق الشواطئ والمتنزهات والحدائق.

- حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات.

وفيما يتعلق بإقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة، سيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال، بينما تستمر إجازة عيد الفطر من الأربعاء المقبل حتى الأحد 16 مايو.

مواعيد إغلاق المحال قرارات مجلس الوزراء إدارة أزمة كورونا مصطفى مدبولي فيروس كورونا

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