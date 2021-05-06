اليوم.. سقارة للتنمية المحلية يحتفل بانتهاء 4 دورات للعاملين بالمحليات
كتب- محمد نصار:
احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية تشمل تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأزمات والتطبيق على أزمات الأمطار والسيول ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التفتيش الإداري ومكاتب المتابعة الميدانية ودورة القيادة وإدارة الذات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم، بالإضافة إلي دورة إدارة المشروعات pmp والتي استمرت للأسبوع الثاني على التوالي، واستفاد من الدورات 124 متدربًا من جميع المحافظات.
وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمنظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات علي مختلف مستوياتها الإدارية لتطوير مهاراتهم الوظيفية، مؤكداً سعي الوزارة المستمر لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات.
ومن ناحية أخرى يتم توقف الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لمدة اسبوعين علي ان يتم استئناف نشاطها مرة أخرى يوم 22 مايو الحالي.
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