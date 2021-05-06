حدث في 8 ساعات| الحكومة تحسم جدل حظر التجول.. والسيناريو الأسوأ للصاروخ الصيني

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث أصدر السيسي 6 قرارات جمهورية جديدة، والحكومة تحسم الجدل بشأن فرض حظر التجوال وإغلاق الطرق، وبدء تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي