حدث في 8 ساعات| الحكومة تحسم جدل حظر التجول.. والسيناريو الأسوأ للصاروخ الصيني

06:22 م الخميس 06 مايو 2021
حدث في 8 ساعات| الحكومة تحسم جدل حظر التجول.. والسيناريو الأسوأ للصاروخ الصيني

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث أصدر السيسي 6 قرارات جمهورية جديدة، والحكومة تحسم الجدل بشأن فرض حظر التجوال وإغلاق الطرق، وبدء تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي

حدث في 8 ساعات حظر التجول الصاروخ الصيني فيروس كورونا

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