بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء في تونس

(مصراوي):

استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.



أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب التونسي الشقيق.



ويعد تلك المساعدات تأكيدًا لمتانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، وللعلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين الشقيقين.