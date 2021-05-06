بزيادة 100.22% عن العام الماضي.. تضامن النواب توافق على موازنة المجلس القومي للمرأة

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، على مشروع موازنة المجلس القومي للمرأة للسنة المالية 2021/2022.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، اليوم الخميس، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص المجلس القومي للمرأة، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وأوضح النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن موازنة المجلس القومي للمرأة في العام الماضي كانت 85 مليون جنيه، وموازنة العام المالي الجديد 2021/2022، تبلغ 191 مليون و451 ألف، بزيادة قدرها 105 ملايين جنيه، بنسبة 100.22%، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالمرأة المصرية، وكذلك الاعتراف بمكانة المرأة المصرية، وقدرتها الفاعلة على خدمة المجتمع.

وأوصت لجنة التضامن الاجتماعي، بدعم مشروع تنمية الأسرة المصرية، وقال القصبي، إن اللجنة في انتظار دراسة الجدوى لتحديد رقم الإلحاق، مؤكدا أهمية هذا المشروع في دعم المرأة المصرية.​