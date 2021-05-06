وزير التعليم العالي يستقبل وزير الثروة الحيوانية السوداني

كتب- أحمد مسعد:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، حافظ إبراهيم عبدالنبي وزير الثروة الحيوانية السوداني، والوفد المرافق له، وذلك في مستهل زيارته للقاهرة، والتي تستمر لمدة خمسة أيام، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان الشقيق، وخاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص مصر على تقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين في كافة المجالات، وخاصة التعليمية والبحثية.

وأكد عبدالغفار، على استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم للأشقاء السودانيين، وتوفير منح تدريبية للباحثين السودانيين بالمراكز البحثية المصرية، وخاصًة في مجالات الثروة الحيوانية، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الخبراء والمتخصصين بالجامعات المصرية لتقديم كافة الدعم لدولة السودان الشقيق، وخاصة فى مجالات الثروة الحيوانية.

ومن جانبه، أكد وزير الثروة الحيوانية السوداني، حرص السودان على التعاون في مجال البحث العلمي مع مصر، مشيرًا إلى تميز العلماء المصريين في المجالات العلمية، معربًا عن تطلعه إلى زيادة أعداد الطلاب السودانيين الدارسين بالجامعات المصرية.

ومن جانبه وافق الدكتور خالد عبدالغفار، على إمكانية تقديم منح للطلاب السودانيين بالمرحلتين الجامعية والدراسات العليا، وذلك دعمًا للشعب السوداني الشقيق.

يذكر أنه من المقرر أن يقوم الوزير السوداني بزيارة بعض المعاهد البحثية، وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية للاطلاع على النهضة التي تشهدها مصر حاليًا، وذلك على هامش زيارته للقاهرة.



حضر الاجتماع الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والدكتور سعد موسى وكيل أول وزارة والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة المصرية. ومن الجانب السوداني: الدكتور جهاد حجار مدير إدارة التخطيط بالوزارة، والدكتور الهادي عجب مستشار الوزير، وخالد الشيخان نائب السفير السوداني بالقاهرة، وأحمد غنيم مدير الإدارة العربية بالعلاقات الزراعية الخارجية.