بعد تزايد إصابات كورونا.. إيبارشيات تقرر تعليق الأنشطة وإقامة القداسات دون حضور شعبي

كتب- مينا غالي:

أعلنت عدة إيبارشيات وكنائس وأديرة بالقاهرة والمحافظات، عن وقف حضور الشعب للقداسات وتعليق كافة الأنشطة الكنسية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأصدر الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، بيانًا حول ترتيب الصلوات في الفترة القادمة، مؤكدًا على أن صلوات قداسات الأحد والجمعة تقام بدون حضور شعبي وتقتصر على الكهنة وعدد محدود يصل إلى 7 شمامسة، حتى 18 مايو الجاري.

وأكد الأنبا باخوم، على إيقاف جميع الاجتماعات والزيارات، وصلواتك الثالث، فضلا عن إيقاف المناولة المنزلية دون استثناءات، موضحًا أنه عند ممارسة المعموديّة للأطفال يكتفي بحضور الأب والأم فقط.

واعتذر دير القديسة دميانة بالبراري عن الاحتفالات بعيد تكريس كنيسة القديسة دميانة والتي تجرى في الفترة من يوم 10 إلى 20 من مايو الجاري سيكون حضورها قاصرًا على القداسات فقط بدون عشيات.

وقال الأنبا ماركوس أسقف دمياط ورئيس دير القديسة دميانة، إن القداسات تكون على النحو التالي: القداس الأول من 6 إلى 8 صباحا والقداس الثاني من 8 إلى 10 صباحا والقداس الثالث من 10 إلى 12 ظهرا، وذلك مع الأخذ في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على النظام في التباعد وعدم التزاحم في زيارة القبر والمزار.

وأعلن الأنبا ميخائيل أسقف عام كنائس منطقة القبة، قصر القداسات والصلوات الطقسية على الآباء الكهنة وعدد محدود من الشمامسة يتراوح بين 5 لـ 7 فقط، دون حضور للشعب.

وأضاف الأنبا ميخائيل في بيان اليوم، أنه يتم تعليق كافة الخدمات والأنشطة، وإقامة الجنازات في المدافن بحضور أفراد الأسرة فقط، ومنع فتح قاعات للعزاء أو إقامة صلوات الثالث، مع السماح بإقامة قداس الأربعين بحضور أفراد الأسرة فقط، ومنع الزيارات المنزلية تجنبا لنشر العدوى.

يأتي هذا فيما أعلنت كنيسة العذراء مريم بالحافظية بشبرا الشمالية في بيان لها، أنه نظرا للوضع الصحي والوبائي المنتشر هذه الأيام وعن تزايد أعداد الإصابات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية مما يضع خطورة على صحة وأرواح شعب الكنيسة، فقد تقرر إيقاف القداسات وكافة أنواع الخدمات والصلوات فى الكنيسة لمدة 15 يوم بداية من غد الخميس الموافق 6 مايو 2021 وإلى إشعار آخر حسب تطور الوضع.. مضيفة: نصلي لكي يمنح الجميع السلامة . صلوا من أجل الجميع.

وأكدت كنيسة العذراء والملاك ميخائيل بالخلفاوي، على أنه نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي انعكست على زيادة الإصابات بكنيستتا (العذراء والملاك ميخائيل بالخلفاوي) وبعد حل من سيدنا، يتم وقف جميع القداسات والصلوات وكل الأنشطة لمدة أسبوعين ابتداء من غدا الجمعة 7 مايو.

وشددت الكنيسة على أنه لا توجد صلوات أفراح أو خطبة وستكون الصلوات قاصرة على صلاة الجناز بحضور الأسرة فقط وكاهن واحد، وستقام الصلاة بالخارج أمام باب الكنيسة الخارجي، مطالبة بالصلاة من أجل المصابين وأن يرفع عنا الله هذا الوباء.