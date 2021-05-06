الكهرباء: 150 مليون جنيه لتطوير شبكات التوزيع بقطاع المنوفية

كتب- مصراوي:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالي الاستثمارات في نطاق قطاع المنوفية -إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء- والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (11) هندسة 150 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو 2020 حتى أبريل 2021.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم، إنه تم تنفيذ أعمال توسعة وإحلال بإجمالي استثمارات تبلغ 60 مليون جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين في (83) مركز خدمة بالمقرات لخدمة المشتركين، فيما بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (80) لوحة، وبلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (3700) كم وبلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (2200) كم، وإجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (7300) كم، كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (400) كم، وبلغ إجمالي عدد المحولات (6330) محولا بإجمالي قدرة (1865.296) م. ف. أ.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إضافة 25 كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، و9 محولات بقدرة 4.5 م. ف .أ بالإضافة إلى 6.39 م . ف. أ، إضافات ناتجة عن سلاسل المحولات خلال شهر مارس 2021.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لمشروعات الغير خلال الفترة من يوليو 2020 حتى أبريل 2021 فقد بلغ إجمالي الاستثمارات حوالي 90 مليون جنيه.

وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل ما انعكس على رضاء العملاء.

ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بعدد 3 فرق بقطاع المنوفية بإجمالي 47 فردا مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية.

وحول محاضر الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر مارس 2021 نحو 3900 محضر بإجمالي قيمة تصل إلى حوالي 4 ملايين جنيه بقطاع المنوفية.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.​