مطار القاهرة: سفر ووصول 25 ألف راكب على متن 242 رحلة اليوم

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، وصول 116 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 15 ألف راكب، كما يغادر المطار 126 رحلة سفر إلى عدة وجهات أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 10 آلاف راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار تستقبل خلال الـ 24 ساعة نحو 242 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة تنقل جميعها حوالي 25 ألف راكب من جنسيات مختلفة.

من جانبها تقوم سلطات المطار بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما تلتزم المطارات بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي، وذلك قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار، مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـ PCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.​