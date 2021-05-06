بالمستندات.. تعرف على خطوات تقسيط فواتير الكهرباء

01:37 م الخميس 06 مايو 2021
بالمستندات.. تعرف على خطوات تقسيط فواتير الكهرباء

عداد كهرباء

كتب- محمد صلاح:

يلجأ العديد من المواطنين إلى تقسيط فواتير استهلاك الكهرباء في ظل ارتفاعها نتيجة معدلات الاستهلاك المتزايدة في أشهر الصيف أو تراكمها لأسباب خاصة.

ويرصد "مصراوي" الخطوات التي يجب اتباعها لتقسيط الفواتير كالتالي:-

1- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.
2- نموذج طلب تقسيط للمديونية على أن يتم الاستيفاء من الشركة وملء البيانات وتقديمه.
3- فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.
4- استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة وملء البيانات الموجودة به، ودفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى، ويتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرًا.
5- كافة شركات توزيع الكهرباء تقدم تسهيلات للمواطنين غير القادرين على سداد مديونياتهم مرة واحدة شريطة وجود جدية في السداد.
6- في حال عدم وجود جدية السداد يتم رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، وذلك بعد تراكم شهرين متتاليين وتوجيه إنذار للمستهلك مرتين برفع العداد.

3 (1)3 (2)

تقسيط فاتورة الكهرباء استهلاك الكهرباء توزيع الكهرباء

الخبر التالى:

برلماني يطالب "النقل" بتسهيل إجراءات حجز قطارات العيد إلكترونيا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 232905

    عدد المصابين

  • 174217

    عدد المتعافين

  • 13655

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بيان جديد.. الحكومة تحسم الجدل بشأن فرض حظر التجوال وإغلاق الطرق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا