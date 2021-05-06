من أخلص القادة.. الهلال الأحمر ينعى مدير خدمات الدم بعد وفاته بكورونا

12:31 م الخميس 06 مايو 2021
من أخلص القادة.. الهلال الأحمر ينعى مدير خدمات الدم بعد وفاته بكورونا

كتب- أحمد جمعة:

نعى الهلال الأحمر المصري، الدكتور إيهاب سراج الدين مدير خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، والذي وافته المنية اليوم الخميس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الهلال الأحمر، في بيان اليوم: "بقلوب يعتصرها الألم، وحزن عميق ينعي الهلال الأحمر المصري واحدا من أخلص قادته، الدكتور إيهاب سراج، مستشار الهلال الأحمر المصري لبنوك الدم، الذي وافته المنية اليوم".

كان سراج قد أصيب بكورونا قبل أيام قبل أن تتدهور حالته مؤخرا، وتوفي قبل قليل، وفقا لأسرته وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة.

وكان سراج مسؤولا عن دراسة العلاج ببلازما المتعافين من كورونا، والتي أحدثت ضجة في مصر فور الإعلان عنها.

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إيهاب سراج الدين فيروس كورونا الهلال الأحمر خدمات الدم

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