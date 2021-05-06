وفاة مسؤول بوزارة الصحة إثر إصابته بفيروس كورونا

11:49 ص الخميس 06 مايو 2021
وفاة مسؤول بوزارة الصحة إثر إصابته بفيروس كورونا

كتب- أحمد جمعة:

توفي الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان سراج قد أصيب بكورونا قبل أيام قبل أن تتدهور حالته مؤخرا، وتوفي قبل قليل، وفقا لأسرته وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة.

وكان سراج مسؤولا عن دراسة العلاج ببلازما المتعافين من كورونا، والتي أحدثت ضجة في مصر فور الإعلان عنها.

فيروس كورونا وزارة الصحة كوفيد 19 وفاة

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