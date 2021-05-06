"الإياتا": الشحن الجوي يحقق أعلى معدل في تاريخه خلال مارس الماضي



كتب- محمد عبيد:

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، إن معدلات الطلب على الشحن الجوي وصلت لأعلى مستوى لها على الإطلاق منذ بدء التسجيل عام 1990، وذلك خلال شهر مارس الماضي السابق.

وأضاف "الإياتا": أوضحت بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر مارس الماضي، زيادة مستويات الطلب بنسبة 4.4%، لتواصل تحقيق أداء أفضل مقارنة بالفترة السابقة لأزمة كوفيد-19 (مارس 2019).

وأشار "الإياتا" إلى أنه ارتفع الطلب العالمي، الذي يُقاس بطن الشحن لكل كم، بواقع 4.4% عن شهر مارس الماضي، وبنسبة 0.4% عن شهر فبراير الماضي، وتعكس هذه النسبة تباطؤاً في معدل النمو، والذي سجّل في فبراير الماضي ارتفاعا بنسبة 9.2% على أساس سنوي، وجاء هذا التراجع الطفيف بنتيجة الأداء الأضعف نسبيا الذي سجلته شركات الطيران في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ خلال شهر مارس مقارنة بشهر فبراير من العام الحالي.

وقال ويلي والش، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي: أظهرت أزمة كوفيد-19 بوضوح قدرة قطاع الشحن الجوي على تجاوز التحديات القائمة من خلال التطبيق السريع للابتكارات، الأمر الذي مكّن القطاع من تلبية مستويات الطلب المتنامية حتى مع استمرار توقف القسم الأكبر من أسطول طائرات الركاب عن العمل.

وأضاف: يتعين على القطاع المحافظة على هذا الزخم على امتداد الفترة التالية للأزمة بهدف الاستفادة من التحول الرقمي لتعزيز كفاءته على المدى الطويل.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في أحجام الشحن الدولية بلغت 9.2% في مارس الماضي بالمقارنة مع مارس 2019، وحققت الشركات الإقليمية النمو الأكبر على أساس شهري بواقع 4.4%، ومن بين المسارات الدولية الرئيسية في المنطقة، حقق مسارا (الشرق الأوسط - أمريكا الشمالية) و(الشرق الأوسط - آسيا) الأداء الداعم الأفضل، حيث ارتفعا بنسبة 28% و17% على التوالي في مارس الماضي، وذلك بالمقارنة مع مارس 2019، بينما انخفضت السعة الدولية بواقع 12.4% في مارس مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

بينما حققت شركات الطيران الأفريقية الأداء الإقليمي الأفضل في مارس الماضي، بزيادة في الطلب على الشحن الجوي بلغت 24.6% مقارنة مع مارس 2019، وجاء هذا النمو المتميز مستفيداً من التوسع القوي للمسارات التجارية الواصلة بين أفريقيا وآسيا، بينما انخفضت السعة العالمية في مارس بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.