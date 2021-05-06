تعاون مشترك بين هيئة الثروة السمكية ومجلس تصدير الصويا الأمريكي

كتب- أحمد مسعد:

استقبل الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، صباح اليوم الخميس، بمكتبه وفد مجلس تصدير الصويا الأمريكي برئاسة موسى وكيله المستشار الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس تصدير الصويا الأمريكي، يرافقه الدكتور أحمد نصر الله القائم بأعمال مدير المركز الدولي للأسماك، والدكتور ضياء القناوي استشاري الاستزراع السمكي بمجلس تصدير الصويا الأمريكي.

وبحث الطرفان خلال اللقاء أوجه التعاون في مجال التنمية المستدامة للاستزراع السمكي في مصر واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المزارع السمكية.

واتفق الطرفان على إنشاء وحدتين لتدوير المياه بالمزارع السمكية بنظام (IPRS) بمزرعة برسيق بمحافظة البحيرة ومزرعة الخاشعة بمحافظة كفرالشيخ، كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل للعاملين بالهيئة عن أهداف ومتطلبات تجارب تدوير المياه بنظام (IPRS).

وأكد رئيس هيئة الثروة السمكية، على أنه سيتم عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في مجال البحوث والإنتاج والطب البيطري بالهيئة من خلال التدريب المحلي والدولي، مشيرا إلى أن هذه الدورات سيتم الإعلان عنها قريبا، كما سيتم دعم الهيئة بعدد 500 مجلد عن تجارب (IPRS).

كما ناقش الجانبان إمكانية إنشاء وحدة لتصنيع وحفظ الأسماك من خلال التعاون المشترك بين هيئة الصويا الأمريكية والمركز الدولي للأسماك والهيئة العامة للثروة السمكية، وعن تصدير الأسماك فقد تم دراسة أوجه التعاون من خلال الدعم الفني واللوجستي في ملف تصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي.​