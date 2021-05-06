الرئيس السيسي يصدر 6 قرارات جمهورية جديدة

10:01 ص الخميس 06 مايو 2021
الرئيس السيسي يصدر 6 قرارات جمهورية جديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- مصراوي:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من القرارات الجمهورية ونشرتها الجريدة الرسمية في عددها اليوم الخميس وجاءت القرارات:

- قرار رقم ٦٩٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر " تايب " الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٠.

- قرار رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢١ بعزل المستشار حمادة حسن أبو شوق محمد وكيل هيئة قضايا الدولة من وظيفته.

- قرار رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢١ بإحالة المستشار الدكتور عادل أحمد فؤاد محمد نائب رئيس مجلس الدولة إلى المعاش.

- قرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢١ بنقل أبو القاسم محمد فنجري أبو جبل الرئيس من فئة أ بمحكمة دمياط الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية.

- قرار رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢١ بنقل مينا حسب الله بشرى كامل رئيس النيابة الإدارية من الفئة أ إلى وظيفة غير قضائية.

- قرار رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢١ بنقل نهاد حسن إبراهيم أبو الخير رئيس النيابة الإدارية من الفئة ب إلى وظيفة غير قضائية.

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