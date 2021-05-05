القوى العاملة: رفع تعليق مغادرة 3 فئات للسعودية من 17 مايو



كتب يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن المملكة العربية السعودية، رفعت تعليق سفر 3 فئات خارج السعودية من 17 مايو الجاري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إلى أن المملكة قررت رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة اعتبارا من 17 مايو الجاري، وحددت 3 فئات مسموح لها بالسفر وهم:

- المحصنون الذين تلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) كاملتين.

- الفئات التي تلقت جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

- المتعافون من كورونا شريطة، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر (كوفيد-19) خارج المملكة، ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، والفحص بتقنية PCR في نهاية مدة الحجر باستثناء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام.

وألزمت المملكة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، ومراعاة المسافرين للإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخرى وضرورة أخذ الحيطة عند السفر إلي الدول عالية الخطورة التي يتفشى فيها المرض بشكل مرتفع.