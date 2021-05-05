2570 جنيه لأقل متر.. الإسكان تطرح أراضِ جديدة للاستثمار في 6 أكتوبر (أسعار وشروط)



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المواقع المقترحة للاستثمار في مدينة 6 أكتوبر، حيث شملت الأراضي أنشطة عمرانية وخدمية.

وجاءت القطعة الأولى والتي تحمل رقم 8 والمحور الخدمي بإمتداد المنطقة الصناعية السادسة بمساحة 3074 متر مربع بنشاط خدمي صناعي (مركز صيانة سيارات.

وشملت الاشتراطات، أن تكون النسبة البنائية: لا تزيد عن 65% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، والردود 5.2 متر من جميع الجهات، والارتفاع أرضي وثلاثة أدوار بما لا يتجاوز 15 متر، وتكون مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، وسجل سعر المتر 3975 جنيه.

القطعة الثانية، رقم (8/50) بالمحور المركزي بمساحة 5544 متر بنشاط طبي، وشملت الاشتراطات، أن تكون النسبة البنائية، لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، والارتفاع أرضي وثلاثة أدوار بما لا يتجاوز 16 متر، وتكون مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، وسجل سعر المتر 18.475 جنيه.

وفي منطقة الحزام الأخضر بـ6 أكتوبر تم طرح عدد من الأراضي أيضًا بأنشطة مختلفة حيث جاءت القطعة الأولى بجوار 2a،2b بحوض 2 بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 21000 متر مربع بنشاط تجاري،

وشملت الاشتراطات، أن تكون النسبة البنائية، لا تزيد عن 30% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، والارتفاع أرضي ودور، وتكون مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، وسجل سعر المتر 5050 جنيه.

القطعة الثانية بجوار 6b بحوض 2 بمنطقة الحزام الأخضر، بمساحة 21000 متر مربع بنشاط فندق، وشملت الاشتراطات، أن تكون النسبة البنائية، لا تزيد عن 20% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، وسجل سعر المتر 3535 جنيه.



القطعة الثالثة بجوار 2-b-3 )بحوض 2 بمنطقة الحزام الأخضر بمساحة 31500 متر مربع بنشاط عمرانى متكامل، وتكون النسبة البنائية: لا تزيد عن 15% من إجمالي مساحة قطعة الأرض وتشمل الإسكان والخدمات، ولا تزيد النسبة البنائية داخل قطعة الأرض السكنية الصغيرة عن 40% للفيلات المنفصلة، و45% للفيلات المتصلة والشبه متصلة والنماذج السكنية والفيلات الرباعية و بما لا يتجاوز في الإجمالي النسبة البنائية المقرر للمشروع 15%،

وسجل سعر المتر 2570 جنيه.

القطعة الرابعة جزء من القطعة 7 أ بحوض 2 بمنطقة الحزام الأخضر بمساحة 21000 متر مربع بنشاط مدرسة، وشملت الاشتراطات، أن تكون النسبة البنائية لا تزيد عن 30% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، ومدة تنفيذ المشروع تكون 5 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، وسجل سعر المتر 3795 جنيه.