بعد إغلاق صيدلية مستشفيات جامعة أسيوط.. نائبة تتقدم بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي

11:07 م الأربعاء 05 مايو 2021
بعد إغلاق صيدلية مستشفيات جامعة أسيوط.. نائبة تتقدم بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي

مستشفيات جامعة أسيوط

مصراي

تقدمت سناء السعيد عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، عضو لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إغلاق صيدلية مستشفيات جامعة أسيوط.

وقالت في طلبها إن صيدلية المستشفيات الجامعية لا تخدم محافظة أسيوط فقط بل تخدم كل مرضى محافظات الصعيد، وإن غلقها في هذه الظروف الاستثنائية يمثل علامة استفهام كبيرة تحتاج لإجابات واضحة، وأن فتحها يمثل ضرورة قصوى.

وأشارت النائبة، خلال طالب الإحاطة، إلى أن الصيدلية تمثل دخلاً يوميا كبيراً للمستشفيات الجامعية وإغلاقها يٌعد إهداراً للمال العام ولابد من محاسبة المسؤولين عن ذلك.

وشددت السعيد في طلبها على أن المواطنين بأسيوط يحتاجون تبريراً مقنعا لغلق الصيدلية، ويطالبون بسرعة إعادة فتحها لخدمة المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية بأسيوط والذين يأتون من كل محافظات الصعيد.

مستشفيات جامعة أسيوط اغلاق صيدلية سناء السعيد وزير التعليم العالي

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