موازنة التعليم العالي وجامعة الأزهر في مقدمة أعمال خطة البرلمان.. الأسبوع المقبل

10:02 م الأربعاء 05 مايو 2021
موازنة التعليم العالي وجامعة الأزهر في مقدمة أعمال خطة البرلمان.. الأسبوع المقبل

النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة

مصراوي

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة ستستمر في عقد اجتماعاتها الخاصة بنظر الموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات العامة الاقتصادية خلال الأسبوع المقبل.

وقال في بيان له، الأربعاء، إن اللجنة تعقد اجتماعها الأول والثاني يوم الأحد المقبل، وذلك لمناقشة مشروع موازنة قطاع التعليم لوزارة التعليم والبحث العلمي والجهات التابعة لها، وكذلك جامعة الأزهر من واقع مشروعات موازنات الجهات الدخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنه المالية 2021/2022.

وأضاف "سالم" أن اللجنة ستناقش في الاجتماعين الثالث والرابع مشروع موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.

وأشار الى أن اللجنة ستستمع في اجتماعها الخامس لمشروع موازنة هيئة التأمين الصحي الشامل لسنه 2022/2021، وتختتم اجتماعاتها بمناقشة موازنة وزارة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف المصرية.

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مصطفى سالم لجنة الخطة والموازنة جامعة الأزهر التعليم العالي مجلس النواب

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