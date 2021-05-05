سيدة أمريكية مصابة بالسرطان تتمنى زيارة مصر.. و"التنسيقية" تعد برنامجًا سياحيًّا لها

09:40 م الأربعاء 05 مايو 2021
سيدة أمريكية مصابة بالسرطان تتمنى زيارة مصر.. و"التنسيقية" تعد برنامجًا سياحيًّا لها

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

مصراوي
قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه تواصلت مع "داستن فيتالي"، ابن السيدة الأمريكية جلوريا، التي أُصيبت بالسرطان، وأعربت لابنها عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره إلى عمل إضافي في طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته.

وأضافت التنسيقية أنها ستكون في انتظارهما فور وصولهما إلى المطار.

وبدأت "التنسيقية" إعداد برنامج سياحي متكامل يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التي لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وتتوجه التنسيقية بخالص الشكر إلى ابن هذه السيدة على إخلاصه لوالدته وعمله على تلبية رغبتها أثناء رحلة علاجها من السرطان، ومن منطلق حرص التنسيقية على تشجيع هذه الأعمال النبيلة، ونقل صورة مصر للعالم كله، فإن التنسيقية سوف ترافقهما على مدار رحلتهما من القاهرة إلى شرم الشيخ؛ لاصطحابهما في جميع الأماكن السياحية التي تتمنى أن تراها السيدة الأمريكية.

داستن فيتالي تنسيقية شباب الأحزاب مريضة سرطان زيارة مصر جلوريا

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