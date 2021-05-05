أسوار بالأماكن المزدحمة.. وزير النقل يكشف ملامح الخطة العاجلة لتطوير السكة الحديد



كتب - أسامة علي:

تفقد الفريق كامل الوزير، الأربعاء، محطة مصر للاطمئنان على توافر التذاكر، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة,

وشدد الوزير، على ضرورة إلزام كافة الركاب بارتداء الكمامة في كافة المحطات والقطارات، بالإضافة إلى استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

والتقى وزير النقل، بعدد من المواطنين ودار حوار حول تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير السكة الحديد، وقيام بعض القطارات بالتهديات في أماكن مشروعات تحديث نظم الإشارات بخطوط السكك الحديدية.

وعقد الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس ونواب هيئة السكة الحديد لمتابعة تنفيذ خطة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية التي وجهت بها القيادة السياسية، مشددا على ضرورة العمل على مدار الساعة في كافة القطاعات، وأن يتم بشكل عاجل سرعة الانتهاء من منظومة المزلقانات والمحطات والإشارات والأسوار، إضافة إلى تنفيذ خطة تطوير السكة الحديد داخل ميناء السخنة وفقا للمخطط العام للميناء وتطوير محطات خط القاهرة / السويس.

وقال وزير النقل، إنه سيتم بشكل دوري ومستمر عقد لقاءات مع العاملين بالسكة الحديد، للاستماع إلى مقترحاتهم الخاصة ومتابعة تنفيذ تطوير مرفق السكك الحديدية، مؤكدا على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب والحافز لمن يستحق سواء "إنتاج أو تنفيذ أعمال بجودة عاليه وكفاءة عالية"، والأرباح للشركات الرابحة فقط.

وأضاف الوزير، أنه لن يسمح بوجود أي فرد في هيئة السكك الحديدية يتعاطى المخدرات، وسيستمر التحليل الدوري لكافة العاملين وأي شخص مخطئ سيتم محاسبته وفقاً للائحة بكل حزم، إلى أن يتم تغليظ العقوبات الخاصة بهذا الفعل الخاطئ، مؤكدا أن اليقظة التامة في العمل من أساسيات النجاح ولحماية الأرواح مثلما هو الحال في كل من قام بإيقاف القطارات حتى لا تصطدم في الجرارات الزراعية أو الميكروباصات التي تعطلت أثناء عبورها من مكان غير معد للعبور.

وأشار إلى أنه من ضمن الخطة العاجلة للسكة الحديد، الغلق الفوري لكل الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية، كمرحلة أولى، إضافة إلى إقامة أسوار على جانبي السكة، في كل الأماكن التي بها تجمعات سكنية، حفاظاً على سلامة المواطنين كمرحلة ثانية، مؤكدة أن حياة المواطنين غالية علينا، ويجب أن نتسابق لحمايتها ولا مكان لمهمل أو متكاسل.

ولفت إلى أنه يجب أن تتم المحافظة على كافة أصول السكة الحديد والاستغلال الأمثل لكافة الموارد، ومنع دخول أي راكب بدون تذكره، مضيفا:" لن نتوانى في تحسين دخول العاملين في وزارة النقل والسكه الحديد بالطرق القانونيه المتاحة".