في عيدها الـ 89 .. مصر للطيران تمنح تخفيضات بنسبة 50 % على التذاكر ومنتجات الأسواق الحرة

كتب - محمد عبيد

أعلن الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، منح تخفيض 50% للسفر من مصر إلى جميع خطوط شبكة مصر للطيران الدولية، عند شراء التذاكر أيام 6 و 7 و 8 مايو الجاري، على أن يكون السفر حتى 1 يوليو للذهاب والعودة حتى 31 أكتوبر المقبل، ومنح المسافرين يوم 7 مايو تخفيضات تصل إلى ٥٠% على العديد من منتجات الأسواق الحرة بمطار القاهرة، وغيرها من المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها للمسافرين علي رحلات الشركة من مطار القاهرة يوم ٧ مايو.

وقال ابو العينين، في بيان له، الأربعاء، أن قرارات التخفيض جاءت تزامنًا مع مرور 89 عامًا، على إنشاء الناقل الوطنية لمصر، والذي يوافق 7 مايو عام ١٩٣٢، الشركة الرائدة في مجال الطيران بالشرق الأوسط وإفريقيا، والسابعة على مستوي العالم في الانضمام إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA.

وأشار إلى أن الشركة كعادتها السنوية في هذه المناسبة تمنح عددا من العروض التنافسية، والتذاكر المجانية وغيرها من مظاهر الاحتفال بعيد مصر للطيران الـ٨٩..

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق عدد من الأنشطة بالمطارات التي تطير منها مصر للطيران حول العالم، وذلك أيام 6 و 7 مايو، من خلال منح تذاكر وخدمات سفر مجانية لعملائها المسافرين خلال هذه الفترة.

جدير بالذكر أن الملك فؤاد الأول أصدر مرسوما ملكيا، بإنشاء شركة مساهمة مصرية تدعي مصر للطيران في السابع من مايو عام ١٩٣٢، وبدأت نشاطها بالتدريب والنزهات الجوية تحت اسم الخطوط الهوائية المصرية MISR Airwork.