حدث في 8 ساعات| السيسي يبحث مع مبعوث واشنطن أزمة سد النهضة.. وقرارات جديدة لمواجهة كورونا
كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي، لبحث أزمة سد النهضة، وإعلان الحكومة 6 قرارات عاجلة لمواجهة كورونا، تشمل عدد أيام إجازة عيد الفطر، وبيان عاجل من "البحوث الفلكية" بشأن سقوط صاروخ صيني على الأرض، ووزارة القوى العاملة تعلن عن 4176 فرصة عمل جديدة وبراتب يصل لـ10 آلاف جنيه.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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