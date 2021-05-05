الواحدة تكفي لشراء 30 كمامة.. مدبولي: تحرير 1.7 مليون مخالفة لعدم ارتداء الكمامة

03:58 م الأربعاء 05 مايو 2021
الواحدة تكفي لشراء 30 كمامة.. مدبولي: تحرير 1.7 مليون مخالفة لعدم ارتداء الكمامة

مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بضرورة الحرص على الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "بقولها للأسف تقريبا مليون و700 ألف غرامة اتعملت على المواطنين، وقيمة الغرامة للمواطن الواحد تعادل شراء 30 كمامة تكفي احتياجات لشهر كامل".

وتابع رئيس الوزراء: "الأمر مرتبط بأننا في جائحة وظروف صعبة جدا، وكل دور المواطن ياخد باله من نفسه وصحته وأهله".

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء فيروس كورونا الكمامة

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