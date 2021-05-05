مدبولي: 35 % من الآسرة وأجهزة التنافس الصناعي ما زالت متاحة لمواجهة كورونا

03:57 م الأربعاء 05 مايو 2021
مدبولي: 35 % من الآسرة وأجهزة التنافس الصناعي ما زالت متاحة لمواجهة كورونا

مصطفى مدبولي

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن نحو 35 % من آسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي ما زالت متاحة، تحسبا لأي طارئ فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا.

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بضرورة الحرص على الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "بقولها للأسف تقريبا مليون و700 ألف غرامة اتعملت على المواطنين، وقيمة الغرامة للمواطن الواحد تعادل شراء 30 كمامة تكفي احتياجات لشهر كامل".

وتابع رئيس الوزراء: "الأمر مرتبط بأننا في جائحة وظروف صعبة جدا، وكل دور المواطن ياخد باله من نفسه وصحته وأهله".

مصطفى مدبولي أجهزة التنافس الصناعي مواجهة كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

الواحدة تكفي لشراء 30 كمامة.. مدبولي: تحرير 1.7 مليون مخالفة لعدم ارتداء الكمامة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 231803

    عدد المصابين

  • 173341

    عدد المتعافين

  • 13591

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الوطن العربي بنطاقه.. خريطة تتبع لحظي لمسار صاروخ الصين: راقب أين يسقط؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا