رئيس الوزراء: توفير ملايين الجرعات من لقاح كورونا خلال العام الجاري

03:50 م الأربعاء 05 مايو 2021
رئيس الوزراء: توفير ملايين الجرعات من لقاح كورونا خلال العام الجاري

مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توفير ملايين الجرعات من لقاحات فيروس كورونا المستجد للمواطنين.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "عشرات الملايين من الجرعات ستكون متاحة للمواطنين قبل نهاية هذا العام، وذلك من خلال التعاقد على عدة أنواع من اللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد".

وتابع رئيس الوزراء: "محاولة لتوطين تصنيع اللقاحات في مصر وتم توقيع اتفاقية لإنتاج 40 مليون جرعة لقاح لكورونا، فضلا عن السعي لتوطين صناعة نوع آخر من اللقاحات".

مصطفى مدبولي لقاح كورونا مجلس الوزراء فيروس كورونا

الخبر التالى:

اعتبارا من الغد.. مواعيد جديدة للمحلات والمطاعم والمقاهي لمواجهة كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 231803

    عدد المصابين

  • 173341

    عدد المتعافين

  • 13591

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الوطن العربي بنطاقه.. خريطة تتبع لحظي لمسار صاروخ الصين: راقب أين يسقط؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا