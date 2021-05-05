رئيس الوزراء: توفير ملايين الجرعات من لقاح كورونا خلال العام الجاري
كتب- محمد نصار:
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توفير ملايين الجرعات من لقاحات فيروس كورونا المستجد للمواطنين.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "عشرات الملايين من الجرعات ستكون متاحة للمواطنين قبل نهاية هذا العام، وذلك من خلال التعاقد على عدة أنواع من اللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد".
وتابع رئيس الوزراء: "محاولة لتوطين تصنيع اللقاحات في مصر وتم توقيع اتفاقية لإنتاج 40 مليون جرعة لقاح لكورونا، فضلا عن السعي لتوطين صناعة نوع آخر من اللقاحات".
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