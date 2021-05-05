تمنى عدم الوصول إليها.. رئيس الوزراء يتحدث عن كارثة تخص الموجة الثالثة لكورونا

03:43 م الأربعاء 05 مايو 2021
تمنى عدم الوصول إليها.. رئيس الوزراء يتحدث عن كارثة تخص الموجة الثالثة لكورونا

مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تتسم بزيادة الأعداد بصورة كبيرة جدا.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "شوفنا تحور للفيروس في بعض الدول بطريقة شديدة الخطورة وصلت لمرحلة الكارثة الإنسانية، ونتمنى مصر متوصلش لهذه المرحلة الصعبة".

وتابع: "بنحاول ندعم العديد من الدول التي وصلت فيها الجاحة إلى مرحلة الكارثة الإنسانية، إيمانا بدور مصر وقتها الناعمة في دعم أي دول تعاني من هذه الظروف الجديدة في هذه المرحلة".

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الموجة الثالثة لكورونا فيروس كورونا

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