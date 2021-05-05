تمنى عدم الوصول إليها.. رئيس الوزراء يتحدث عن كارثة تخص الموجة الثالثة لكورونا
كتب- محمد نصار:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تتسم بزيادة الأعداد بصورة كبيرة جدا.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "شوفنا تحور للفيروس في بعض الدول بطريقة شديدة الخطورة وصلت لمرحلة الكارثة الإنسانية، ونتمنى مصر متوصلش لهذه المرحلة الصعبة".
وتابع: "بنحاول ندعم العديد من الدول التي وصلت فيها الجاحة إلى مرحلة الكارثة الإنسانية، إيمانا بدور مصر وقتها الناعمة في دعم أي دول تعاني من هذه الظروف الجديدة في هذه المرحلة".
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