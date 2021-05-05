رئيس الوزراء: اجتزنا الموجتين الأولى والثانية لكورونا بنجاح وبأقل الأضرار

03:41 م الأربعاء 05 مايو 2021
رئيس الوزراء: اجتزنا الموجتين الأولى والثانية لكورونا بنجاح وبأقل الأضرار

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تمكنت من اجتياز الموجتين الأولى والثانية لفيروس كورونا بنجاح وبأقل الأضرار الممكنة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم: بدأت الموجة الأولى في مارس 2020 والذروة مع شهر رمضان، والموجة الثانية بدأت نهاية 2020 وبداية 2021 والنهاردة نحن في الموجة الثالثة لهذا الوباء".

جاء ذلك عقب اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد قبل قليل.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء فيروس كورونا كوفيد19

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