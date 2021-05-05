بث مباشر.. الحكومة تعلن قرارات جديدة لمواجهة كورونا

كتب- محمد نصار:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا في أعقاب اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبدأ قبل قليل اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويناقش اجتماع اللجنة تطورات أزمة فيروس كورونا وموقف توفير اللقاحات، فضلا عن التباحث حول قرارات مهمة لتطبيقها خلال المرحلة القادمة.

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