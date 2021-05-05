بث مباشر.. الحكومة تعلن قرارات جديدة لمواجهة كورونا
كتب- محمد نصار:
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا في أعقاب اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وبدأ قبل قليل اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويناقش اجتماع اللجنة تطورات أزمة فيروس كورونا وموقف توفير اللقاحات، فضلا عن التباحث حول قرارات مهمة لتطبيقها خلال المرحلة القادمة.
ويقدم مصراوي خدمة البث المباشر من خلال الرابط التالي:
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
231803
عدد المصابين
-
173341
عدد المتعافين
-
13591
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
153452498
عدد المصابين
-
130725426
عدد المتعافين
-
3215243
عدد الوفيات
إعلان