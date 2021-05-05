بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا

02:12 م الأربعاء 05 مايو 2021
بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت وزيرة الصحة في اجتماع مجلس الوزراء، صباح اليوم، حملات التوعية الصحية التي تم تقديمها لأكثر من مليون مواطن بعشر محافظات خلال الأسبوعين الماضيين، موضحة أن الوزارة قامت بالمرور على الأسواق العامة، ومحطات القطارات، والمواصلات العامة، ودور العبادة، وصالونات الحلاقة، والمقاهي، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى المرور على القرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وتشجيعهم علي زيارة مراكز اللقاح، واتباع الاجراءات الوقائية حتي بعد تلقي اللقاح، فضلاً عن تشجيع مرضي الغسيل الكلوي في العيادات الخارجية ودور المسنين لتلقي اللقاح، وكذا تعريف المواطنين بخدمات الصحة العامة المقدمة من قبل الوزارة، منوهة إلى أنه من المنتظر إطلاق قوافل طبية لإعطاء المواطنين اللقاح أمام مكاتب البريد.​

مصطفى مدبولي اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا فيروس كورونا مجلس الوزراء

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