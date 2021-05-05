لن نسمح بأية شكاوى.. أول تعليق لـ"الكهرباء" على ارتفاع درجات الحرارة والإجراءات التي يتم اتخاذها

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: رغم الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة بمعظم أنحاء البلاد؛

فإن هناك استقرارًا في وصول التيار الكهربائي بجميع المناطق على مستوى الجمهورية.

وأكد حمزة أنه لم يتم تخفيف أي أحمال؛ نظرًا لما قامت به الوزارة من تطوير وتحديث بشبكات التوزيع والنقل بوجه خاص وكذلك توافر قدرات إضافية بشركات الإنتاج تقدر بـ٢٥٪ من إجمالي الطاقة المستهلكة حاليًّا.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، بأن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجَّه كل شركات القطاع، سواء النقل والإنتاج والتوزيع، برفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى للتصدى لهذه الموجه، مؤكدًا أنه لن يسمح بوجود أي شكاوى من المواطنيين تتضمن حدوث انقطاعات لفترات طويلة باستثناء الأعطال الطارئة التي تحدث وتتم السيطرة عليها والتغلب عليها من خلال وجود فرق طوارئ من فنيين تم تدريبهم على التعامل مع أي عطل أو طارئ في أسرع وقت.

ونوه حمزة بأنه منذ أمس لم يتم تلقي أي بلاغات خاصة بحدوث انقطاعات بالتيار الكهربائي بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم أفضل وأجود خدمة للمواطنين.