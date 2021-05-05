وزير التموين: توريد 1.2 مليون طن قمح حتى الآن

01:25 م الأربعاء 05 مايو 2021
وزير التموين: توريد 1.2 مليون طن قمح حتى الآن

الدكتور على المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:
عرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، موقف توريد القمح من جانب المزارعين، مؤكداً أن موسم توريد القمح هذا العام مميز، حيث أن معدلات التوريد تزيد حالياً خاصة قبل عيد الفطر، لافتاً إلى أنه تم حتى الأمس توريد 1.2 مليون طن قمح.

علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مجلس الوزراء القمح

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