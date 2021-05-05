وزير التموين: توريد 1.2 مليون طن قمح حتى الآن
كتب- محمد سامي:
عرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، موقف توريد القمح من جانب المزارعين، مؤكداً أن موسم توريد القمح هذا العام مميز، حيث أن معدلات التوريد تزيد حالياً خاصة قبل عيد الفطر، لافتاً إلى أنه تم حتى الأمس توريد 1.2 مليون طن قمح.
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